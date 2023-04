...e campione Slam ha ritrovato la tempra dei giorni migliori approdando al secondo turno del MutuaOpen, il quarto Masters 1000 della stagione. Il protagonista è stato l'austriaco Dominic...La sfida tra l'austriaco e il greco rievocherà la finale delle ATP Finals 2019. Il recap delle partite del mattino aD.[WC] b. K. Edmund [PR] 6 - 4 6 - 1 Buon esordio per Dominicnel MutuaOpen . Nel torneo in cui ha raggiunto la finale nel 2017 e nel 2018, l'austriaco ha lasciato soli ...... mentre Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3) potrebbe affrontare Dominic. Due confronti ... Lo scozzese trionfò anel 2008 e nel 2015. In caso di vittoria, per il tennista torinese ci ...

Madrid: Thiem si garantisce la super sfida con Tsitsipas SuperTennis

Dopo l'exploit di Stanislas Wawrinka di ieri, oggi un altro ex numero 3 del mondo e campione Slam ha ritrovato la tempra dei giorni ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Vavassori-Murray, con la prima vittoria dell’italiano in un master 1000 per 6-2, 7-6 (7). Vi ringraziamo per ave ...