Madonna di Trevignano | la “veggente” Gisella Cardia sarà ascoltata dalla commissione di esperti del vescovo

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ladeldi Civita Castellana Marco Salvi ascolterà Maria Giuseppina Scarpulla, meglio conosciuta come, la sedicentedietro l’ormai celebredi. Ancora non è chiaro quando la donnaconvocata dagli, ma l’incontro dovrebbe avvenire nelle prossime due settimane.interrogata– composta da un mariologo, un esorcista, uno psicologo, un teologo, un canonista – su varie questioni rimaste in sospeso. A partire dalle lacrimazioni di sangue che, dal 2016, avverrebbero una volta al mese aRomano. Lacrime che, secondo un investigatore privato, ...