Madonna di Trevignano | Abusi segnalati | residenti in rivolta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sono tante e diverse le contestazioni relative al caso delladi: la maggior parte, oltre all'indagine della procura, sono di tipo paesaggistico e legate alle regole del parco in cui ricadono statua e luogo di preghiera

Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle delladie le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena' - aveva scritto duramente la giornalista. 'Questa è ...... il giornalista e scrittore David Murgia racconta alcune nuove rivelazioni riguardo alcune persone che potrebbero essere coinvolte nel caso delladi. Il giornalista avrebbe ...Argomenti roma Leggi anche, l'ex fedele della veggente: "Con i miei 30 mila euro ha comprato i climatizzatori e rifatto il bagno"

Madonna di Trevignano, la te”ho visto scritte in aramaico e segni sulla sua pelle Il Fatto Quotidiano

Sono tante e diverse le contestazioni relative al caso della Madonna di Trevignano: la maggior parte, oltre all'indagine della procura, sono di tipo paesaggistico e legate alle regole del parco in cui ...Scritte in aramaico e segni sulla pelle. Sono questi i nuovi segni che sarebbero comparsi in casa di Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano Romano, che afferma di vedere la Madonna ogni t ...