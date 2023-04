Lutto nel Frosinone | morto Curzio Stirpe | fratello del presidente

(Di giovedì 27 aprile 2023)in casa: è, infatti, venuto a mancare improvvisamente l’ingegner, 71 anni,deldel club giallazzurro Maurizio. “Attivamente presente in tutte le decisioni societarie – si legge nella nota diramata questa mattina dalla dirigenza frusinate –, ma anche persona dotata di grande discrezione ed attenzione, è stato un grande tifoso sulle orme del papà Benito. Immancabile allo stadio per seguire le sorti della squadra, molte volte anche in trasferta, è stato vicino alle sorti delfino all’ultimo. Era, infatti, presente allo stadio anche in occasione della gara casalinga con il Sudtirol”., amministratore dell’azienda di famiglia, la ‘Benito...

Lutto nel Frosinone Calcio: morto Curzio Stirpe, fratello del Presidente giallazzurro FrosinoneToday

Lutto nel mondo dell’impresa e dello sport di Frosinone: è morto nella notte l’ingegner Curzio Stirpe, fratello del presidente del club giallazzurro Maurizio. Aveva 71 anni e lascia la moglie e tre fi ...Un saluto privato e senza persone il 28 aprile ore 15 presso la Cappella privata di famiglia a Leca: la famiglia chiede di non effettuare visite né telefonate ...