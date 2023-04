Tranne un momento di appannamento iniziale,(n.85 ATP) ha mostrato un livello di tennis superiore rispetto all'avversario ungherese (n.83), che aveva avuto la meglio in tre dei quattro ......quando agli US Open si era imposto sullo stesso maiorchino in 5 set completando una rimonta da...azzurri capaci di regalarsi un giorno di pura magia annoveriamo anche la meteora Marco, ...Vittoria dain due set di Jannik Sinner contro il n. 1 del seeding Stefanos Tsitsipas nel ... Scivolano indietro Musetti (20) e Berrettini (23), mentresale in top 90. In casa Italia, ...

L'urlo di Cecchinato: a Madrid il ritorno alla vittoria in un '1000' Tiscali

Mancava da due anni la vittoria nel tabellone principale di un Masters 1000 a Marco Cecchinato . Nel 'Mutua Madrid Open' il 30enne ...