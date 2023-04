Lumir | Joséphine e Baladine | chi sono le figlie di Fanny Ardant

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Attrice e regista francese, icona senza tempo del grande schermo e musa ispiratrice di numerosi e celebri registi,sarà oggi pomeriggio ospite di Oggi è un altro giorno nel talk di Serena Bortone in onda su Rai1. La diva ha recitato in numerose pellicole di successo, da Al di là delle nuvole di Michelangelo Antonioni a La cena di Ettore Scola, ma ha anche fatto parlare di sé per la sua movimentata vita sentimentale. Nel corso della sua vita, infatti, l’attrice ha intrecciato tre storie d’amore dalle qualinate tre splendide. La primogenita si chiamaed è nata nel 1975 dalla relazione con Dominique Leverd, attore francese e fondatore di una scuola di teatro. La seconda figlia (1983) si chiama, frutto della romantica quanto chiacchierata relazione ...