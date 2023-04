Luke Kirby e Lou de Laâge in Étoile | serie Prime Video sulla danza dai creatori di Una mamma per amica

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dalle chiacchiere infinite di Unapere La fantastica signora Maisel al mondo della, in arrivo, la nuovafirmata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.ha annunciato di aver ordinato due stagioni di, una nuovain otto episodi daipremiati agli Emmy Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, autori di Unapere La fantastica signora Maisel, qui in veste di sceneggiatori, registi e produttori esecutivi. Nel cast l'attore vincitore di un Emmy, Camille Cottin, Simon Callow, Lou de, Gideon Glick, e ...

Étoile sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi. L'altra buona notizia è che lo show - dedicato a uno dei grandi amori della Sherman-Palladino, il balletto - coinvolgerà uno degli attori più amati de La fantastica signora Maisel, Luke Kirby.

Luke Kirby e Lou de Laâge in Étoile, serie Prime Video sulla danza

Scoprite Étoile, nuova serie drama ordinata da Prime Video dai creatori premiati agli Emmy Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.Dalle chiacchiere infinite di Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel al mondo della danza, in arrivo Étoile, la nuova serie Prime Video firmata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.