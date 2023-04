Lucrezia Comanducci di Uomini e Donne | chi è | età | foto | Instagram e cosa era successo con Armando Incarnato

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì con un unico obiettivo, mettersi in gioco e innamorarsi. Ma le polemiche nel dating show di Canale 5 di Maria De Filippi non mancano e uno dei protagonisti indiscussi resta, cavaliere napoletano. Secondo Aurora Tropea, dama del parterre femminile,avrebbe frequentato fuori dallo studio, ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis. Ma sarà davvero così? Una telefonata smentirà tutto. Chi è, ex ...

Il cavaliere partenopeo sarebbe stato chiamato poi in causa da Aurora Tropea, che ha tirato in ballo anche, ex corteggiatrice del trono classico, che due anni fa aveva iniziato ...

Dopo aver visto al centro dello studio Elio, nuovo cavaliere del parterre maschile, discutere (e non poco) con l’opinionista Tina Cipollari, diviso tra Gemma e Paola, oggi torna Uomini e Donne, il dat ...Doveva andare via ma è rimasto con una promessa chiesta a Maria De Filippi: «Devi sentire Alfonso Signorini e far uscire la verità su di me. Io non ho chiesto di ...