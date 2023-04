(Di giovedì 27 aprile 2023) È online ilclip di, title track del primo progetto discografico ufficiale indipendente e autoprodotto della, il noto collettivo romano È online ilclip di, title track del primo progetto discografico ufficiale indipendente e autoprodotto della, il collettivo romano composto da Franco126, Ketama126,Pretty Solero, Asp126, Ugo Borghetti, Drone126 e Nino Brown, uscito venerdì 21 aprile.è un brano in cui convivono tutte le anime della 126, che raccontano la vita nel loro quartiere, Trastevere. Le immagini che si susseguono nelclip, infatti, fanno riferimento, non a caso, all’evento di venerdì 21 aprile che ...

gara! Everything But The Girl - Voto 8,50 - Siamo sempre vicino alla perfezione musicale ...- Voto 7,00 - Real, intensi e diretti sono i racconti della. Storie di vita ...E idicono tutto subito fin dalla copertina di 'Cristi e Diavoli', il primo progetto ... paradiso e inferno che si intrecciano, làcome dentro di noi. Perché alla fine siamo noi i ...... un suono internazionale edal tempo: sarà una bella sorpresa. Il primo estratto è Carme . ... Cristi e diavoli21 aprile Cosa succede quando sette amici si mettono a fare musica ...

Lovegang126, fuori il video del singolo Cristi e diavoli Spettacolo.eu

Leggi la recensione di CRISTI E DIAVOLI di Lovegang126 e le recensioni di tutti gli ultimi album usciti su Rockol.it ...Lovegang126 (Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Nino Brown e Ugo Borghetti), presenta “Cristi e diavoli” ...