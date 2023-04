Lotta | Salvatore Avanzato | “L’Italia dirà la sua ai Mondiali di qualificazione olimpica”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Gli Europei senior di, in cui gli azzurri hanno conquistato un argento nello stile libero con Frank Chamizo e due bronzi nella femminile con Emanuela Liuzzi e Dalma Caneva, a cui vanno aggiunti i cinque quinti posti tra stile libero, con Simone Piroddu, Benjamin Honis ed Abraham Conyedo e greco-romana, con Jacopo Sandron e Nikoloz Kakhelashvili, sono passati agli archivi.dellapunta ora il mirino suisenior, in programma a Belgrado, in Serbia, dal 16 al 24 settembre: si tratta della prima delle tre occasioni per ottenere laa Parigi 2024, in cui verranno messi in palio 5 pass olimpici per ciascuna delle 18 categorie di peso. Al sito federale ha parlato il Direttore Tecnico Nazionale: “L’Europeo di ...