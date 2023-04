L'si riporta verso quota 2.000 dollari l'oncia: il contratto spot è a 1.998,97 dollari, +0,50%. Il contratto con consegna a giugno supera invece quota 2.000 a 2.008,90 con un rialzo dello 0,65%. . ...Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.996,5 ... Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap ( - 0,3%); come pure, inribasso il FTSE Italia ...Seduta inrialzo per l', che avanza a 2.003,9 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 75,74 punti, con un ribasso dell'1,73%. Sui ...

L'oro è in lieve rialzo, contratto spot a 1.998,97 dollari - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 APR - L'oro si riporta verso quota 2.000 dollari l'oncia: il contratto spot è a 1.998,97 dollari, +0,50%. Il contratto con consegna a giugno supera invece quota 2.000 a 2.008,90 con ...Il Ftse Mib ha raggiunto un supporto da cui potrebbe ripartire al rialzo: ecco i target secondo Antonello Marceddu. Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipend ...