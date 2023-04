(Di giovedì 27 aprile 2023) L'ex membro del boarda Bce vede nero: "Rischiano di esserci più tensioni tra la Ue e le capitali – in particolare Roma - perché non sono chiari i criteri di valutazione: il pericolo è alimentare il risentimento nei confrontie istituzioni Ue"

Quello presentato dal commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni e dal vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis è infatti, secondo l'ex consigliere della BceSmaghi , ...Il nuovo Patto di Stabilità che la Commissione Europea ha presentato può entrare in vigore già all'inizio del 2024. E secondo l'ex BceSmaghi si tratta di "un commissariamento della politica di bilancio dei paesi ad alto debito. In particolare dell'Italia". In base alle simulazioni Ue all'Italia sarebbe richiesta - in ...ROMA - "Detto in parole povere, si tratta di un commissariamento della politica di bilancio dei Paesi ad alto debito, in particolare dell'Italia". È aspro il giudizio diSmaghi, economista e banchiere di scuola Bankitalia, sugli annunci di Gentiloni e Dombrovskis. "Non sarà un negoziato facile, a meno che i governi non accettino di cedere ulteriore ...

Lorenzo Bini Smaghi. "Il nuovo Patto di stabilità commissaria la politica di bilancio dell'Italia" L'HuffPost

Gli sviluppi della guerra in Ucraina, il dibattito sul patto di stabilità e il lavoro: questi gli argomenti della puntata di giovedì 27 aprile di “Agorà” in onda alle 8.00 su Rai 3. Ospiti di Monica G ...L'ex membro del board della Bce vede nero: "Rischiano di esserci più tensioni tra la Ue e le capitali – in particolare Roma - ...