Lorella Cuccarini | la figlia | “Non ho mai amato le etichette” Le dichiarazioni sulla sua vita privata

La 22enne figlia diha parlato del suo orientamento sessuale rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram e spiegando che i sentimenti sono quello che contano: 'In ...I cantanti: Cricca per il team diWax per il gruppo di Arisa Aaron per Rudy Zerbi I ballerini: Isobel per il team di Alessandra Celentano Maddalena per la squadra di Emanuel Lo ...NEL MIRINO A pensarci bene, in generale, non ci sarebbe dunque nemmeno la notizia se non si trattasse della figlia diche, proprio sul tema dei diritti lgbt+, è stata recentemente ...

Chiara Capitta ha un fidanzato La figlia di Lorella Cuccarini ha pubblicato una storia su Instagram che svela un ...Nel corso di un'intervista, Lorella Cuccarini fa un commento sugli addominali di Emanuel Lo: ecco le sue parole ...