Lorella Cuccarini commenta gli addominali di Emanuel Lo e svela cosa pensa suo marito

(Di giovedì 27 aprile 2023)questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha parlato del suo rapporto lavorativo conLo, coreografo e insegnante di ballo della scuola di Amici. I due nella scuola di Maria De Filippi formano il team dei CuccaLo e ogni puntata ci regalano coreografie bellissime. 50 sfumature di #CuccaLo, strepitosi #amici22 pic.twitter.com/I0VnxEMUPn — Eleonora D’Amore (@EleonoraDAmore) April 15, 2023 “Ci divertiamo moltissimo, c’è una reazione che a noi pare spropositata. Per noi due è come ravvivare una luce che c’era, avevamo già lavorato insieme”. Ha dichiarato, che ha poi continuato: “Il guanto dei professori è un momento di spettacolo puro, senza gara, serve un po’ per alleggerire l’atmosfera e i rapporti con gli altri insegnanti. ...

Perché è infatti la figlia di Silvio (Testi) Capitta e, conduttrice televisiva e radiofonica, ballerina e attrice, per anni 'la più amata dagli italiani', come recitava l'adagio ...Chiara Capitta, la figlia più piccola die Silvio Testi (nome d'arte di Silvio Capitta), ha fatto coming out su Instagram. Lo ha fatto tramite le storie, rispondendo ad alcune domande dei follower parecchio insistenti sulla ...L'atleta, nota al pubblico anche perché è la figlia di, è nata nel 2000 e gioca a calcio da quando aveva 12 anni con quella società, ma ha avuto esperienze anche con la nazionale ...

«Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza». Sono le parole di Chiara Capi ...La capitana della Roma femminile di calcio ha scritto: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere” ...