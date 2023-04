(Di giovedì 27 aprile 2023) Amazon, che detiene i diritti in esclusiva per la gara di andata, deve trovare un accordo con un'azienda che trasmetta inla partita, ritenuta di "particolare rilevanza per la società"....

...dei Giornalisti di Sicilia in occasione del 60°anniversario della legge istitutiva dell'. ... il Corecom Sicilia, organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (), ha ...Ecco l'estratto del comunicato stampa di: Dopo la presentazione delle memorie scritte e l'... Infine, l'Autorità ha disposto che, in caso di disaccordo tra le parti inalla quantità e alla ......essere slegata da problemi di natura tecnica (i disservizi in tal senso sono ormai all'del ... LA NATURA DEL PROBLEMA Perché mai si dovrebbe attendere una pronuncia da parte die AGCM , ...

L'ordine di AGCOM: Milan-Inter di Champions League va trasmessa in chiaro DDay.it

Dall’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Agcom relativo all’ultimo trimestre 2022 la Rai guida la classifica degli ascolti e batte Mfe. In calo gli utenti unici delle piattaforme on demand a pagamen ...