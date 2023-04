Lon Fon – Milano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lon Fon Via Lazzaretto, 10 – 20124Tel. 02/29405153 Sito Internet: www.lonfon.it Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 2,50/8€, ravioli 7/9€, zuppe 5/12€, altri piatti a partire da 6€ Chiusura: Martedì OFFERTA In zona Porta Venezia, Lon Fon offre una cucina cantonese classica senza troppe concessioni a un palato occidentale e alle esperienze modaiole milanesi. Aperto dal 1978, il ristorante ha mantenuto una cucina cinese sincera e un’affascinante schiettezza. Il menù propone un’ampia scelta di piatti classici, arricchita di proposte inusuali rispetto alla tradizionale offerta. Abbiamo aperto la nostra cena con il crostino di gamberi, ovvero una crocchetta ben panata con un sapore di crostaceo presente ma equilibrato, per poi proseguire con un misto di ravioli composto da varie tipologie: quelli classici con ripieno di carne, succosi e saporiti, quelli speciali ...

