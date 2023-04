Lombardia | ass Mazzali | ' in primo trimestre 2023 presenze in regione già a +43%'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Non si arresta la crescita del turismo in, con numeri davvero significativi. "Laè sempre più al centro delle scelte dei turisti, italiani e stranieri" spiega l'assessore a Turismo, Marketing Territoriale e Moda della, Barbara, commentando il report dell'Istat 'Viaggi e vacanze in Italia e all'estero anno 2022'. "La nostra- prosegue l'assessore - mette a segno primati nel 2022 rispetto alle altre regioni e nelregistra una crescita del 43% dirispetto allo scorso anno. È grande la soddisfazione e altrettanto l'impegno dellaper continuare su questa strada". "Prima in Italia per ...