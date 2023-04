L' Olanda nella morsa degli islamisti violenti

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 aprile 2023) Alcuni la chiamano «Sharia Police» (la polizia salafita) altri provano ad allontanare il pericolo dicendo che «sono soloestremisti ordinari» tuttavia, queste vere e proprie pattuglie composte da uomini barbuti stanno terrorizzando altri musulmani nei Paesi Bassi, radicalizzando i giovani musulmani e lavorando per minare il sistema democratico laico, non solo in, ma in Belgio , Francia, Germania, Svezia e altrove in Europa. Tra coloro che sono preoccupati per la diffusione dell’islamsua forma più estrema c’è l’agenzia di intelligence olandese AIVD, secondo la quale il jihadismo resta la più grande minaccia alla sicurezza per l’Europa. Si tratta second l’Investigative Project on Terrorism (JPT) di una minaccia multiforme che passa anche attraverso la propaganda online, le scuole gestite dai salafiti, i gruppi di ...