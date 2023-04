Lo spettro del Dottor Morte in un hospice di Foggia Riesumati 16 cadaveri

Leggi su agi

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - Lodi un '' aleggia su undi Fogggia. Il sospetto è che un dipendente della struttura abbia ucciso almeno sedici pazienti e per scoprire come siano andate le cose è stato deciso di riesumare i loro resti. I periti nominati dalla procura del capoluogo pugliese dovranno cercare tracce di Midazolan e in che concentrazione. Ma non solo: dovranno fare "ogni indagine necessaria" per chiarire le responsabilità di un infermiere di 55 anni di Terramaggiore. Nel documento con cui il magistrato ha attribuito l'incarico, si chiede agli esperti forensi di stabilire "l'epoca, le cause e i mezzi che hanno provocato la" dei pazienti. Intanto i familiari delle presunte vittime del '' dicono di "cadere dalle nuvole". Secondo quanto ...