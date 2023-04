“Lo ha promesso a suo padre in ospedale” Pier Silvio Berlusconi | la decisione è definitiva | c’entra Silvia Toffanin

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Spesso, in questi anni, sono venute fuori alcune indiscrezioni riguardo un possibile matrimonio tra. I due hanno una relazione dal lontano 2001 ed hanno avuto insieme due figli: Sofia Valentinae Lorenzo Mattia. Nonostante svariate volte sia venuta fuori questa notizia, non è mai stata susseguita dai fatti, per cui i due non sono mai ufficialmente convolati a nozze. Riguardo proprio il tema del matrimonio,si è sempre dimostrata propensa all’idea. Più volte ha dichiarato che non esiterebbe a dire sì se il compagnodovesse inginocchiarsi per chiederle la mano. Nonostante questo però ...