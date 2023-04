Livorno | studente si getta dalla finestra della classe durante le lezioni Grave

(Di giovedì 27 aprile 2023) All'arrivo del 118 il giovane era cosciente nonostante i traumi causaticaduta. Il medico ha deciso per il trasferimento in ospedale a Pisa con l'elisoccorso

E' successo in una scuola superiore della provincia di. Il giovane è stato trasportato all'... Secondo una prima ricostruzione, senza apparenti motivi, losi sarebbe alzato ...Un evento drammatico si è verificato presso un istituto superiore di Rosignano, nella provincia di. Secondo quanto riportato daToday unoè caduto da una finestra del secondo piano della scuola. Fortunatamente, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono gravi. Al momento, ...Unodi un istituto superiore di Rosignano, in provincia di, è precipitato da una finestra della sua scuola stamattina, 27 aprile. Lo riporta Today.it . Il ragazzo è caduto dal secondo ...

Studente precipita dalla finestra della scuola: è grave Today.it

All’arrivo del 118 il giovane era cosciente nonostante i traumi causati dalla caduta. Il medico ha deciso per il trasferimento in ospedale a Pisa con l’elisoccorso ...Il giovane, ancora cosciente nonostante i gravi traumi della caduta, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pisa. Qui e ora, negli anni 2023 e 2024 che sono il nostro perscrutabile present ...