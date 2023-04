LIVE Vavassori-Murray | 6-2 | 7-6 ATP Madrid 2023 in DIRETTA | l’azzurro vince una super partita contro l’ex numero 1 del mondo

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.11 Grandissima prestazione di, che ha dominato per un set e mezzo, ed è stato poi in grado di non farsi sorprendere dal rientro dell’avversario nel secondo set. Il piemontese è riuscito a chiudere nel tie-break al quinto match point, anche grazie all’aiuto di. 6-2, 7-6 Game, set and match: con un altro errore sotto reteconsegna la vittoria al, autore di una1 del. Il piemontese conquista così la prima vittoria in un master 1000 della propria carriera, al primo tentativo. 8-7 Serve and volley giocato dall’italiano non alla perfezione. Per la ...

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Murray scenderanno in campo oggi, giovedì 27 aprile . I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della ...... n.121 ATP e 22esima testa di serie (0 - 0), Andrea, n.164 del ranking, debutta contro il ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 24 aprile 2023

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 È appena terminato il primo incontro sul Manolo Santana, campo in cui è prevista, come quarto incontro e non prima delle 16.30, la partita tra l’italian ...La giornata di oggi, giovedì 27 aprile, del torneo Madrid Open 2023 di tennis vedrà scendere in campo quattro azzurri: per il secondo turno del tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto affronterà l’ ...