LIVE Vavassori-Murray | 6-2 | 4-4 ATP Madrid 2023 in DIRETTA | il britannico recupera il break di svantaggio

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Palla corta giocata non perfettamente da, su cui l’azzurro arriva bene. 30-15 Attacca con il dritto lo scozzese, che poi chiude con una buona volee incrociata. 15-15 Ottimo il recupero disulla smorzata giocata in uscita dal servizio da parte di, il quale prima del punto si è leggermente toccato l’addome. 15-0 Buona prima ad uscire per lo scozzese, su cui scappa la risposta di. 4-4: sbaglia il lato dell’attacco il piemontese, punito dall’avversario. 30-40 Ottima risposta di, che trova gli ultimi centimetri di campo e mette in difficoltà l’avversario. 30-30 Serve and volley tentato da, il quale però è stato ...

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Murray scenderanno in campo oggi, giovedì 27 aprile . I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della ...... n.121 ATP e 22esima testa di serie (0 - 0), Andrea, n.164 del ranking, debutta contro il ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 24 aprile 2023...gli elementi dell'equazione in cui Designtech si colloca per sua natura " dice Patrizia, ... sia in differita sulle nostre piattaforme con il progetto Designtechche lancerà il ...

LIVE Vavassori-Murray, ATP Madrid 2023 in DIRETTA: l'azzurro cerca la vittoria della carriera OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 È appena terminato il primo incontro sul Manolo Santana, campo in cui è prevista, come quarto incontro e non prima delle 16.30, la partita tra l’italian ...La giornata di oggi, giovedì 27 aprile, del torneo Madrid Open 2023 di tennis vedrà scendere in campo quattro azzurri: per il secondo turno del tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto affronterà l’ ...