LIVE Vavassori-Murray | 6-2 | 4-2 ATP Madrid 2023 in DIRETTA | break di vantaggio per l’azzurro in apertura di secondo set

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Gioco: con una buona prima vincenteconferma ildi. 40-30 Segue nuovamente a rete il servizio l’italiano, che gioca una super volee smorzata. 30-30 Altro serve and volley per, che protegge bene la rete sul passante di. 15-30 Spinge la seconda palla l’italiano, che commette ildoppio fallo dell’incontro. 15-15 Serve and volley vincente per, che gioca un’ottima volee in allungo. 0-15 Ottima difesa da parte di, che trova molta profondità con il rovescio per poi chiudere con il dritto successivo. Si gioca in questo momento sul servizio di, il quale ha perso ...

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Murray scenderanno in campo oggi, giovedì 27 aprile . I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della ...... n.121 ATP e 22esima testa di serie (0 - 0), Andrea, n.164 del ranking, debutta contro il ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 24 aprile 2023...gli elementi dell'equazione in cui Designtech si colloca per sua natura " dice Patrizia, ... sia in differita sulle nostre piattaforme con il progetto Designtechche lancerà il ...

LIVE Vavassori-Murray, ATP Madrid 2023 in DIRETTA: l'azzurro cerca la vittoria della carriera OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 È appena terminato il primo incontro sul Manolo Santana, campo in cui è prevista, come quarto incontro e non prima delle 16.30, la partita tra l’italian ...La giornata di oggi, giovedì 27 aprile, del torneo Madrid Open 2023 di tennis vedrà scendere in campo quattro azzurri: per il secondo turno del tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto affronterà l’ ...