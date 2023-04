LIVE Sonego-Struff 3-6 1-2 | ATP Madrid 2023 in DIRETTA | l’azzurro spreca tre palle break

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Si sposta sul dritto, ma non trova la distanza dalla palla e non riesce ad ottenere ilndo tre chance. A-40 Servizio e smash:ha la prima palla del 2-1. 40-40 Serve benee incide con il dritto sul rovescio di. 40-A La risposta diinfila il tentativo di serve and volley di! Palla. 40-40 Sbaglia malamente la rispostasulla seconda di. 30-40 Servizio vincente perad annullare la prima palla. 15-40 CHE PUNTO DI! Gioca due dritti in contro balzo e se lo prende ...