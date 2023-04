LIVE Sonego-Struff 1-2 | ATP Madrid 2023 in DIRETTA | arriva subito il break per il tedesco

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Il nastro accomoda la palla per il passante di. 40-0 Splendida demi-volée da parte di. 30-0 Seconda di servizio molto offensiva del. 15-0 Servizio e dritto: lo schema preferito di. 2-1. Ilmette pressione sulla seconda died è il primo ad andare in fuga in questo match. 40-A Risposta in allungo vincente con il dritto da parte di! Palla. 40-40 Picchia ancora fortissimocon il dritto a partire dalla risposta. 40-30 Servizio e dritto da parte die palla per il 2-1. 30-30 Buona prima da parte del tennista torinese. 15-30 Si ...