LIVE Scandicci-Milano | A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | gara-1 semifinale in tempo reale

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:22è invece arrivata terza in Regular Season, mentre ai quarti ha faticato contro Casalmaggiore (2-1). 20:19ha concluso la Regular Season in seconda posizione e ha superato ai quarti di finale Bergamo (2-0). 20:16va a caccia della prima finale della propria storia, mentreprova a replicare quanto fatto lo scorso anno. 20:13 Le semifinali del Campionatosono entrate nel vivo ieri con la vittoria di Conegliano su Novara, questa sera scenderanno in campo le altre due contendenti. 20:10 Amici di OA Sport benvenuti alladi, match valido per-1 delle semifinali ...