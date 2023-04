LIVE Scandicci-Milano 21-25 | A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | le padrone di case provano a riportare in parità la partita 14-9

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-11 Ade di Antropova, Larson sta facendo una fatica tremenda in ricezione. 18-11 Primo tempo di Washington. 17-11 Stevanovic mette fine ad uno scambio semplicemente pazzesco,llo impressionante. 17-10 Errore in attacco di Thompson. 16-10 Antropova passa in mezzo al muro. 15-10 Mani-out di Thompson. 15-9 Antropova rimandaa +6. 14-9 Diagonale profonda di Pietrini da posto due. 13-9 Bordata pazzesca di Folie, che esplosione per Raphaela. 13-8 Parallela di Antropova da seconda linea. 12-8 Sette di Folie in contrattacco. 12-7 Larson gioca in controtempo. 12-6 Bordata di Pietrini, Elena sta viaggiando sull’80% in attacco. 11-6 Spallata di Larson da posto quattro. 11-5 Diagonale profonda di Ting. 10-5 Lungo il servizio di Antropova. 10-4 Si sblocca in attacco ...