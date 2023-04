LIVE Italia-Polonia 29-31 pallamano | Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA | gli azzurri si fermano ad un passo dalla storia

Leggi su oasport

FINE PARTITA 60?- Rete di Przytula…finisce qui.2931. TIMEOUTA 26 SECONDI DAL TERMINE 60?- Skrzyniarz disinnesca il tiro di Bulzamini…Si avvicina la beffa. TIMEOUT59?- Tiro di Marrochi che non fa male, ma c'è fallo. Possesso ancora azzurro. 58?- Letale Przytula.che passa sul +1 a due minuti dal termine. 58?- SI! NON MOLLIAMO! Marrochi è infallibile e firma il personale gol numero 11. Parità a quota 29. 58?- In caduta Parisini guadagna l'ennesimo tiro dai 7 metri. 57?- Moryto imbecca Syprzak. Tutto facile per il pivot polacco.che torna in vantaggio gelando il pubblico di Vigevano. 56?- Skrzyniarz a due mani nega la gloria a Bronzo. C'è da soffrire. TIMEOUT ...