LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | Spagnola in scena | il russo devia dalla 5a partita alla decima mossa

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:11 Il tema tattico è anche quello della lotta per il centro, cercato in due diverse maniere dagli opposti colori. 11:07 Prima volta di questa continuazione ad altilli, sebbene si contino diverse partite alli intorno a ELO 2000 o un po’ più in basso. 11:06 10… Ca5 11. Ac2 c5 12. Cbd2 Adesso il Bianco progetta lo spostamento tematico del Cavallo in b1 verso il lato di Re. 11:04 Nepominachtchi: 10. Ae3. 11:03 6. d3 b5 7. Ab3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Ab7. Finora si segue esattamente la quintadi questo stesso match, vinta da. 11:02chiusa: 3… a6 4. Aa4 Cf6 5. O-O Ae7. 11:01 ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: tredicesima di fuoco ad Astana, c'è in palio il vantaggio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 11:02 Spagnola chiusa: 3… a6 4. Aa4 Cf6 5. O-O Ae7. 11:01 Spagnola: 1… e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5. 11:00 Nepo cambia camici ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 12:42 Per oggi è tutto. Domani ci sarà il giorno di riposo, mercoledì invece si riprenderà con la 12a e giovedì con l ...