LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | inesattezza del russo che offre chance al cinese

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:23 L’ex Campione del Mondo Vishy Anand: “21… Tb8 lascia il Bianco con sole pessime opzioni”. simply 21…Rb8 leaves White with only bad options@FIDE chess #Nepo— Viswanathan Anand (@vishy64theking) April 27,12:20 21. Ae4 Prove di controgioco per, che cerca perlomeno di creare tensione sulla diagonale a8-h1. 12:18 19… d5 20. exd5 Cxd5. Adesso si può facilmente notare quanto sia più dinamica e spaziosa la posizione del Nero. 12:16 19. Af2costretto a giocare passivo. 12:15 Ecco l’attuale posizione Critical moment alert! “I told you, I’m really worried for Ian. This game is ...