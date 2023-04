(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella secondain linea deldi, corsa a tappe settimanale che si tiene nella regione francofona della Svizzera, anticipando di fatto il piatto forte del mese di maggio, ild’Italia. Dopo il prologo di martedì e la frazione di mercoledì,si va da Morteau a La-Chaux-de-Fonds, per un totale di 162,7 km: in un percorso pieno di salite e di occasioni per scattare a fare la differenza. Sulla strada ben 5 GMP, tutti peraltro sistemati nella parte finale della: il Basset (7,6 km al 7,6%), poi Le Communal (1,6 km al 7,6%), successivamente le Col de la Vue des Alpes ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

Una frazione animata da una fuga nella prima p ...