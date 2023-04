LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 80 km al traguardo | il gruppo recupera portandosi a 3 minuti di distacco

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Iltorna a 3’05”ndo quasi duesu questa ascesa. 15.30 I 3 fuggitivi hanno concluso la salita del Basset. A breve il ricalcolo del vantaggio che hanno sul. 15.25 Nelc’è stata una caduta, a breve capiremo quali sono i corridori coinvolti. 15.20 Vicini allo scollinamento del Basset. 15.15 Sono 85 i km al! 15.10 Affrontato l’ultimo tratto di discesa verso la prima salita: Basset (7,6 km al 7,6%). 15.05 Ricordiamo quali sono i 3 i corridori in fuga: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Gleb Brusenskij (Astana), Tom Bohli (Tudor Pro Cycling Team). 15.00 Il vantaggio dei fuggitivi sale: ora arriva a toccare i 5. 14.55 Il...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: attesi ben 5 GPM, aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

MILANO (ITALPRESS) – Il Giro d’Italia, la corsa ciclistica a tappe che attraversa il nostro Paese ogni maggio, è seguito da 4 italiani su 5 (79,5%). Il caffè viene bevuto dall’83,1% degli italiani più ...La Liegi dominata dal campione del Mondo, Remco Evenepoel ma, soprattutto, la vigilia della Grande Partenza del Giro d’Italia dall’Abruzzo al centro del nono appuntamento con Velò, la rubrica di TVSEI ...