LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al traguardo | 3 uomini in avanscoperta con poco più di 2 minuti

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 La carovana è passata sul circuito d’arrivo della. I corridori iniziano a studiare gli ultimi km. 16.05 Meno di 60 km all’arrivo! 16.00 Finita anche la prima ascesa de Le Communal: ancora Bernard primo al GPM. 15.58 Froome fa fatica a tenere le ruote del gruppo. Un’altra giornata di difficoltà per lui. 15.54 Intanto va a referto il passaggio alvolante: Bohli, Brusenskij, Bernard. 15.50 Si affronta il primo passaggio su Le Communal (1,6 km al 7,6%). 15.48 I fuggitivi intanto hanno subito un piccolo rallentamento per un passaggio allo. Ora però sono ripartiti. 15.45 Meno di 70 km al! 15.42 Bernard passa per primo sul GPM del Basset fortificando il suo primato nella classifica scalatori di questo ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: attesi ben 5 GPM, aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

MILANO (ITALPRESS) – Il Giro d’Italia, la corsa ciclistica a tappe che attraversa il nostro Paese ogni maggio, è seguito da 4 italiani su 5 (79,5%). Il caffè viene bevuto dall’83,1% degli italiani più ...La Liegi dominata dal campione del Mondo, Remco Evenepoel ma, soprattutto, la vigilia della Grande Partenza del Giro d’Italia dall’Abruzzo al centro del nono appuntamento con Velò, la rubrica di TVSEI ...