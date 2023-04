LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 50 km all’arrivo | il gruppo mette i fuggitivi nel mirino

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Rimangono in due in testa, si stacca Tom Bohli, in avanscoperta vi sono ora: Julien Bernard e Gleb Brusenskij. 16.18tirato dalla Jumbo-Visma:con meno di 1’30” di vantaggio. 16.14 Altro momento di attenzione, manca pochissimo alla salita del Col de la Vue des Alpes (5,4 km al 4,6%). 16.10 La carovana è passata sul circuito d’arrivo della. I corridori iniziano a studiare gli ultimi km. 16.05 Meno di 60 km! 16.00 Finita anche la prima ascesa de Le Communal: ancora Bernard primo al GPM. 15.58 Froome fa fatica a tenere le ruote del. Un’altra giornata di difficoltà per lui. 15.54 Intanto va a referto il passaggio al traguardo volante: Bohli, Brusenskij, Bernard. 15.50 Si affronta il ...