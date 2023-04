LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 5 km al traguardo | possibile volata ristretta per la vittoria

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Fase infinita di scatti e controscatti, ma nessuno riesce ad andare via in maniera definitiva. 17.19 Sono 5 i km all’arrivo! 17.17 Ion Izaguirre! Ora ci prova lui, sulla leggera risalita, ma viene bloccato. 17.16 Ci ha provato anche Sobrero a fuoriuscire dal gruppo in discesa, ma il corridore italiano è stato ripreso. 17.14 Sono 10 i km al! Ora si va in discesa, poi una breve risalita per arrivare ai chilometri finali. 17.13 Il gruppo di testa si riduce ulteriormente. Woods viene riassorbito. Adam Yates è il primo a scollinare sull’ultimo GPM! 17.11 E’ Michael Woods a provare a scuotere la corsa: eccolo all’attacco! 17.08 Si va su Le Communal, viene avanti anche la DSM per Romain Bardet. 17.06 Superato ilvolante, si va verso il GPM del secondo e ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km al ... OA Sport

