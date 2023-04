LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 20 km al traguardo | i “Big” a caccia della zampata vincente

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Sono 20 i km all’arrivo! 16.57 Gruppo in discesa verso, poi, ilvolante di Le Ponts-de-Martel. 16.54 Superato anche il GPM del Col de la Tourne. 16.50 La selezioneJumbo-Visma in testa al gruppo sta piano piano riducendo il plotone. Rimarranno solo i migliori davanti. 16.47 Fuggitivi ripresi: gruppo compatto! 16.45 Meno di 30 km all’arrivo! 16.40 VERNON, il leaderclassifica generale, perde le ruote del gruppo. Nel “Gruppetto Vernon” ci sono anche Froome, Higuita e De Gendt. 16.36 Il gruppo accorcia ancora: solo 30? di distanza con i fuggitivi. 16.32 Mancano 35 km all’arrivo! 16.28 Inizia la discesa del Col de la Vue des Alpes. 16.25 Quasi tre ore di gara: la media è di 40,3 km/h. 16.23 Rimangono in due in testa, si stacca Tom Bohli, ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: attesi ben 5 GPM, aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

MILANO (ITALPRESS) – Il Giro d’Italia, la corsa ciclistica a tappe che attraversa il nostro Paese ogni maggio, è seguito da 4 italiani su 5 (79,5%). Il caffè viene bevuto dall’83,1% degli italiani più ...La Liegi dominata dal campione del Mondo, Remco Evenepoel ma, soprattutto, la vigilia della Grande Partenza del Giro d’Italia dall’Abruzzo al centro del nono appuntamento con Velò, la rubrica di TVSEI ...