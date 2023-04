LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 100 km all’arrivo | 3 i fuggitivi con 4 minuti di vantaggio

Leggi su oasport

14.50 Mancano 100 km al traguardo! 14.45 Prima ora di gara in archivio: la media di corsa è di 45,3 km/h. 14.40 Il gruppo ha 3'35" di ritardo. 14.38 Antoine Aebi (Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme) ha provato ad agganciarsi al treno dei, ma non ce l'ha fatta. Sta per essere riassorbito dal gruppo. 14.35 Sono 3 i corridori in fuga: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Gleb Brusenskij (Astana), Tom Bohli (Tudor Pro Cycling Team). 14.30 Ben ritrovati amiche e amici appassionati di ciclismo. Eccoci ancheper il racconto di una nuovadeldi. E' Michele Cassano che vi scrive. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella ...