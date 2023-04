LIVE Coppa Italia | Fiorentina-Cremonese 0-0 al 45'

Commenta per primo Fiorentina - Cremonese, in scena alle 21 allo Stadio Franchi di Firenze, è la seconda semifinale di ritorno dellaItalia, dopo l'andata terminata 0 - 2 per i toscani allo Zini, con in finale l'Inter che attende. L'arbitro della partita è Marinelli di Tivoli, i due assistenti Bresmes e Perrotti, il 4º ...Dopo lo 0 - 2 dell'andata, Fiorentina e Cremonese scendono in campo per raggiungere l'Inter in finale diItaliaÈ tutto pronto a Firenze per la semifinale di ritorno diItalia. Fiorentina - Cremonese assegnerà il pass per la finale di Roma, già raggiunta dall'Inter dopo la vittoria per 1 - 0 contro la Juventus grazie al gol di Federico Dimarco. Ballardini e ...La sconfitta patita dalla Juventus nella semifinale di ritorno contro l'Inter inItalia ha gettato di nuovo nello sconforto il popolo bianconero. Più che la sconfitta, in realtà, è la ...

Fiorentina-Cremonese 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Di Salvatore Riggio Chi passa non solo va in finale, ma si qualifica anche per la Supercoppa Italiana del gennaio 2024 L’andata del 5 aprile allo Zini è terminata 2-0 per i… Leggi ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Fiorentina-Cremonese in diretta dal prepartita al risultato finale. Giovedì 27 aprile ...