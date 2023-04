LIVE Cocciaretto-Badosa | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | 3° match al Manolo Santana Stadium | dalle 13 00 Gauff-Burillo Escrihuela

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Non prima delle 13.00 ci sarà la sfida tra l’americana Cocoe e la spagnola IreneEscorihuela: favorito del pronostico tutti dalla parte della statunitense (n.6 del mondo). A seguiresi affronteranno sul Centrale. 12.36 Terminata la prima partita sul campo deltra l’austriaco Dominic Thiem e il britannico Kyle Edmund. Vittoria del vincitore degli US Open 2020 con il punteggio di 6-4 6-1. 12.07 La partita sarà la terza sul campo del. Attualmente in corso il confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e il britannico Kyle Edmund: il primo set è stato vinto da Thiem ...

Impegno complicato per Elisabettanel secondo turno del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid , in Spagna (combined ...SEGUI ILPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Badosa scenderanno in campo oggi (giovedì 27 aprile) . Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro sul Manolo ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI Già al secondo turno Elisabettae Martina Trevisan. La 22enne di Fermo , n.50 WTA, ha sconfitto all'esordio per 63 76(5), dopo oltre due ore di lotta ,...

Impegno complicato per Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del “Mutua Madrid Open”, WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che ...Sonego, Cecchinato e Vavassori a caccia del secondo turno, Cocciaretto cerca l’impresa con Badosa per il terzo turno ...