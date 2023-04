LIVE – Cocciaretto-Badosa | secondo turno Wta Madrid 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 1000 di(terra battuta). Impegno in salita per la giocatrice marchigiana, che sfiderà per la prima volta in carrieraha sconfitto al primoStrycova, ma ora troverà sul suo cammino la beniamina di casa, all’esordio stagionale davanti al pubblico in virtù di un bye che l’ha esentata dal primo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificate come terzo incontro della giornata sul Manola Stadium. COME SEGUIRE ...