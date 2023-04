LIVE Cocciaretto-Badosa 3-6 6-4 0-1 | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | si va al terzo set!

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Fuori il passante di rovescio di, conche aveva combinato un mezzo disastro a rete. 0-15 Non tienein questo scambio lungo la diagonale di dritto. Ace centrale die spagnola tiene il servizio (1-0) nelset. Tocca ora a. 40-30 Stecca con il dritto la spagnola. 40-15 Grande rovescio lungolinea di. 30-15 Grande servizio slice di, out la risposta di. 15-15 Spinge moltocon il dritto e trova il punto. 0-15 Doppio fallo di. Comincia ilset ea servire. BRAVISSIMA!!! ...

...sulla terra quest'anno - che le consente di guadagnare una trentina di posizioni nel ranking, ... raggiungendo il terzo turno dove attende una tra Paula Badosa ed Elisabetta Cocciaretto, in campo ... Impegno complicato per Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna. Cocciaretto e Badosa scenderanno in campo oggi (giovedì 27 aprile).

