LIVE Cocciaretto-Badosa 3-6 5-4 | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | break dell’azzurra nel 2° set!

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA tutta con il servizio l’iberica che mantiene la battuta, ma l’azzurra andrà a servire, avanti 5-4, per chiudere il 2° set. 40-0 Altra prima di servizio potente della spagnola. 30-0 Ace centrale dell’iberica. 15-0 Chiude bene a rete la spagnola, dopo un bel dritto. Grande dritto incrociato die scappa il colpo all’iberico. 5-3 per l’azzurra nel 2° set e spagnola al servizio per rimanere nella frazione. 40-15 Dritto affossato in rete dalla spagnola. 30-15 Grande rovescio incrociato difatica con la gamba sinistra. 15-15 Servizio-dritto di. 0-15 Scappa il dritto, che si dispera. BRAVISSIMA!!! Risposta vincente con il rovescio lungolinea e ...