LIVE Cocciaretto-Badosa 3-6 1-3 | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | nuovo break della spagnola nel 2° set

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Out il dritto incrociato die nuova chance per. 30-30 Buono il dritto a sventaglio die out il pallonetto difensivo di. 30-15 Grande potenza con il drittonon riesce a salvarsi con il dritto. 15-15 Scappa il rovescio incrociato a. 0-15 Brutta volée di dritto di. Il rovescio lungolinea dell’azzurra va in corridoio e 3-1 per lanel 2° set.al servizio. 15-40 Non passa il cross di dritto die due palleper. 15-30 Ottimo dritto d’attacco di ...