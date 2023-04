Lite tra coinquilini a Roma | morto un 40enne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un cittadino afgano di 40 anni èieri sera anel corso di unacon un coinquilino, un connazionale di 38 anni ora arrestato. Il fatto è avvenuto intorno alle 23 in via Alia nella zona ...

Il caso risale a 3 anni fa, con ladopo che la giornalista fermana aveva commentato lo scoop di Lucarelli sulla relazioneTurci e Pascale: la controreplica dell'altra parte era stata ...Il cavaliere scatena la polemica in studio, l'opinionista perde le staffe ma Maria De Filippi riporta il sereno in studio A ' Uomini e Donne ' è scoppiata laElio e Tina Cipollari . L'opinionista e il cavaliere si erano già punzecchiati qualche puntata fa, ma nell'appuntamento andato in onda il 26 aprile il cavaliere e la dama son andati oltre, ...Per motivi ancora da chiarirei due è scoppiata unadurante la quale il 38enne ha colpito a coltellate il coinquilino uccidendolo. Sul posto sono i intervenuti gli agenti del reparto Volanti,...

Lanciato da poco a livello Global e in Italia, il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite sta ricevendo in queste ore il suo primo aggiornamento software della OxygenOS 13.1, che porta il firmware a bordo alle v ...La colluttazione tra due connazionali afghani è sfociata nell'accoltellamento di uno dei due, ancora da ricostruire i motivi della lite ...