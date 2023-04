L’Italia | la Difesa e il mancato coraggio dell’Europa sugli investimenti

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) Giancarlo Giorgetti passa per essere un ministro cauto nelle affermazioni, nonché europeista non di circostanza. Però, questa volta, non ha trattenuto il disappunto. Ieri l’Europa ha finalmente alzato il velo sul nuovo Patto di stabilità, che dovrebbe sancire il definitivo addio alla stagione dell’austerità. Dovrebbe, per l’appunto. Il condizionale è lecito, dal momento che, Paese tra i più indebitati d’Europa, può da una parte certamente incassare regole più morbide sulla gestione dei conti pubblici, soprattutto nella traiettoria del debito (riduzione dello 0,5% annuo del Pil, la Germania chiedeva l’1%). Ma d’altro canto, parte della spesa produttiva, quella cioè che serve a far carburare il Paese e su cui poggia la crescita, rimane legata a doppio filo ai parametri del Patto, ovvero agli storici vincoli del disavanzo. Quelli, per intendersi, figli di ...