L’istruttrice di nuoto spiega perché non mettere mai ai bambini costumini blu

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nikki Scarnati, mamma di due figli e istruttrice dia Spring Hill, in Florida, ha condiviso in un recente video pubblicato sulla sua pagina TikTok il motivo per cui non bisognerebbe maiaiblu. Secondo Scarnati, sarebbe quasi impossibile vedere isott’acqua se indossano un costume identico al colore del mare o della piscina. Per mostrare la validità della sua teoria, Scarnati ha fatto indossare alla sua piccola figlia Claire un costumino azzurro e le ha fatto fare un bagno in una piscinetta. “Guardate com’è difficile vederla sott’acqua – e queste sono acque calme”, ??ha continuato Scarnati. “Non è la stessa situazione che si presenta normalmente nelle piscine, quando ci sono moltiche giocano, sguazzano e si divertono. Anche alla luce del ...