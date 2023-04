L’importanza globale dell’Uzbekistan Cristiani Iai legge la visita di Crosetto

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ladel ministro della Difesa, Guido, in Uzbekistan rappresenta un’iniziativa importante per l’Italia di aprire un dialogo e una collaborazione in materia di difesa e sicurezza con un Paese centrale nelle dinamiche che attraversano l’Asia centrale. Mentre diminuisce l’influenza russa, impegnata con le difficoltà in Ucraina, il rischio è che questo vuoto venga riempito da Pechino. Roma potrebbe allora inserirsi in uno sforzo più generale dell’Occidente di stringere i legami con Tashkent in un’ottica di stabilizzazione della regione. Di questo, Formiche ne ha parlato con Dario, ricercatore del programma Attori Globali dello Iai e senior fellow presso il German Marshall Fund. Tra la conferenza a Roma per la ricostruzione dell’Ucraina, il contatto telefonico tra Zelensky e Xi, le polemiche post-25 aprile e tante ...