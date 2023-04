L’impegno delle aziende italiane per la ricostruzione dell’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 aprile 2023) «L’intenzione di questo appuntamento è di guardare avanti, parlare di, mettendo al centro lo straordinario know how del nostro sistema imprenditoriale e produttivo», ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso di apertura della Conferenza Bilaterale sulla. Da una parte i vertici di seicento tra le migliori, dall’altra centocinquanta imprese ucraine, in mezzo un obiettivo che ha bisogno di milioni di euro e tanti progetti: ripristinare le infrastrutture strategiche ed energetiche distrutte dai russi nel corso della loro brutale invasione. «Strade, ponti, scuole, ospedali, tutto serve», dice Meloni. In attesa della vittoria di Kyjiv, l’Italia si porta avanti, candidandosi a ospitare nel 2025 un evento su più larga scala, la ...