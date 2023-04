Libri | esce ' La vera storia dell' elezione di papa Francesco' | romanzo di Briguglia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) -domani 'Ladi', il nuovodi Gianluca. Il libro racconta l'avventura di Guido Baldini, un quarantenne professore dimoderna in un'università parigina, che in seguito alle dimissioni diRatzinger viene convocato in Vaticano. Lì verrà guidato da monsignor Carafa, che veglia sullo svolgimento del conclave e lo condurrà fino alla Cappella Sistina. Sarà proprio ai piedi del Giudizio Universale di Michelangelo che Baldini verrà informato'incredibile avvenimento: è lui, un laico e un perfetto sconosciuto, a essere stato eletto. Gianluca...

...voi a occuparvi di consumo di suolo in Lombardia per trent'anni anni e poi ditemi come ne... insegna all'Università dell'Insubria, è voce di Radio Popolare, autore di tantidivulgativi, e ......tutti coloro che amano ie la lettura e si svolge contemporaneamente, ogni giovedì, in tutte le città italiane che aderiscono all'iniziativa. Chiunque provi a leggere ad alta voce ne...26 aprile - Gentile Direttore, ognuno di noi è Barbara Capovani, un medico che tutte le mattinedi casa per raggiungere il posto di lavoro: ospedale, studio medico, distretto o quant'altro e ...

Libri: esce 'La vera storia dell'elezione di papa Francesco', romanzo ... Il Tirreno

Venerdì 28 aprile esce in tutte le librerie italiane “Raccogliere il mare con un cucchiaino”, opera d’esordio di Regina Catrambone, co-fondatrice insieme al marito Christopher di Moas-Migrant Offshore ...Esce in tutte le librerie italiane e negli store online il primo romanzo dell’influencer e tiktoker Italiana Sara Piccione “Amarsi e Ritrovarsi” (Kimerik Edizioni), a cura della scrittrice Debora Scal ...